O Estoril decidiu que Álvaro Pacheco vai deixar o comando da equipa e, sabe o Maisfutebol, o anúncio será feito nos próximos dias, sendo que o técnico já não vai orientar a equipa no jogo frente ao Leixões, na quarta-feira, para a Taça da Liga.

O empate em 2-2 com o Vizela, no sábado, em casa, foi o ponto final da curta passagem do técnico pela Amoreira. Com o empate, os canarinhos estão há quatro jogos sem vencer.

Ao todo, Álvaro Pacheco, de 52 anos, dirigiu o Estoril em apenas oito partidas: três vitórias, um empate e quatro derrotas.

Ao fim de seis jornadas, os canarinhos estão abaixo da linha de água com quatro pontos, apenas à frente do Desp. Chaves, que ainda não pontuou.