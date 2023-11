Momento: 55 segundos até ao primeiro golo

O Estoril entrou moralizado no jogo, uma semana depois de ter ganho no Dragão, e não precisou de um minuto (55 segundos) para abrir o marcador. Rodrigo Gomes destacou-se nas costas de Leonardo Lelo e depois foi de mota pelo corredor até cruzar para a finalização fácil de Alejandro Marqués que só teve de encostar. O Estoril entrava, assim, a ganhar neste jogo.

Figura: uma noite inesquecível de Rodrigo Gomes

Que grande jogo do jovem extremo do Estoril, com duas assistências, antes de marcar ele próprio o terceiro da noite. Esteve, portanto, nos três golos, numa noite em que esteve endiabrado. Teve via verde e aberta no flanco direito, face à noite desastrada de Leonardo Lelo, e tirou máximo rendimento disso mesmo. Além da assistência já referida no momento, fez uma outra, ainda na primeira parte, para um grande golo de Rafik Guitane. Mas o que fica na retina é mesmo o lance do terceiro golo, assinado pelo próprio Rodrigo Gomes. Arrancou de frente para Leonardo Lelo, combinou com João Marques e, depois, encheu o pé para a cereja no topo do bolo.

Rafik Guitane

Outro jogador em evidência e que deixou a sua marca neste jogo com um grande golo. O avançado franco-tunisino já tinha deixado o poste da baliza de Ricardo Batista a abanar, com uma bomba de fora da área, mas foi aos 25 minutos que levantou o estádio, depois de mais uma assistência de Rodrigo Gomes. De angulo apertado, sobre a direita, conseguiu colocar a bola, com precisão, no poste mais distante. O avançado esteve sempre muito ativo no ataque dos canarinhos e ainda foi lá atrás ajudar a defender.

João Marques

Outro jogador em destaque neste bom momento do Estoril, sempre perto da bola, sempre no apoio ao ataque, mas também ao meio-campo ou mesmo na defesa. Enfim, andou por todo o lado, ofereceu linhas de passe e deu fluidez ao futebol da equipa de Vasco Seabra. Está no lance do terceiro golo, com uma boa combinação com Rodrigo Gomes, ao primeiro toque.

Leonardo Lelo

Normalmente, quando um extremo está em especial evidência numa equipa, como foi o caso de Rodrigo Gomes, no lado contrário está um lateral em dificuldades. Foi o caso de Leonardo Lelo esta noite. Uma noite para completamente para esquecer para o defesa do Casa Pia que nunca encontrou forma de amarrar o extremo canarinho. Isso já tinha ficado em evidência nos dois primeiros golos do Estoril, mas o terceiro, marcado pelo próprio Rodrigo Gomes, foi a gota de água. Filipe Martins perdeu a paciência e trocou Leonardo por Tiago Dias.