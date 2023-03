Momento: golo logo a abrir o jogo

O jogo tinha acabado de começar, o Gil Vicente ensaiava o primeiro ataque quando, perdeu a bola. Tiago Gouveia saiu disparado sobre a direita, nas costas de Adrian Marín, lançado por um passe longo de Pedro Álvaro. O médio desceu até à linha de fundo e cruzou atrasado. João Carvalho, um dos primeiros a chegar à entrada da área, ajeitou a bola para o remate imparável de Alejandro Marqués. Estava aberto o marcador e lançadas as cartas para o Estoril jogar como mais gosta, com transições rápidas.

Figura do jogo: Alejandro Marqués

O avançado espanhol, com formação no Barcelona e Juventus, ainda não tinha marcado na Liga, mas esta noite marcou três, mas só o primeiro contou para o resultado. É um dos jogadores que melhorou visivelmente a forma nesta paragem, mas não foi o único. A verdade é que o avançado de 22 anos esteve muito disponível, em termos físicos, para atacar a área do Gil Vicente, quase sempre em corrida. Foi assim que marcou o primeiro golo. O jovem avançado de 22 anos voltou a marcar no início da segunda parte, a passe de João Carlos que estava adiantado e o golo acabou por ser anulado. Uma situação que se repetiu a meio da segunda parte, desta vez com o espanhol a marcar com estilo, mas João Carlos estava mais uma vez adiantado.

Outros destaques:

Tiago Gouveia

Na retina dos adeptos fica, com certeza, aquele lance, já no final da primeira parte, em que Tiago Gouveia, destacado, apenas com Andrew pela frente, encheu o pé e atirou para as nuvens, mas o jovem médio foi muito mais do que isso. Foi ele que desenhou o lance do primeiro jogo com um ataque sobre a direita. Percebeu que havia ali terreno para explorar, entre Bselli e Adria Marín, e apareceu mais vezes.com espaço, sobre a direita a colocar em evidência as fragilidades do Gil naquele flanco.

João Marques

Outro jogador que regressou à competição com uma forma que ainda não lhe tínhamos visto. Jogou entre Tiago Gouveia e Carlos Eduardo, nas costas de Marqués e serviu como pivot da equipa, como intermédio nas transições rápidas. Precisa apenas de trabalhar melhor a sua colocação em campo, uma vez que nos dois golos anulados ao Estoril era ele que estava ligeiramente adiantado.

Tiago Santos

Aproveitou a oportunidade face ao castigo a Joãozinho e também regressou à competição em grande forma, com grande disponibilidade para descer pelo flanco direito em constantes combinações com Tiago Gouveia.

João Carvalho

Um jogador que não dá muitos nas vistas, mas que trabalha muito, de forma invisível, para a equipa, tanto a defender, ao lado de Ndiaye, como a atacar, aparecendo muitas vezes na área. Chegou mesmo a fazer uma assistência para aquele que seria o seguindo golo que acabou por ser anulado por fora de jogo de João Carlos.

Adrian Marín

Nunca encontrou um equilíbrio entre a defesa e o ataque e deixou muitas vezes as costas desguarnecidas. Sobe facilmente para o ataque, na peugada de Boselli, mas depois nem sempre é rápido a recuperar e Tiago Gouveia explorou muito bem essa lacuna esta noite.