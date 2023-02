Figura: Jordan Holsgrove está nos três golos

Que grande jogo do jovem escocês do Paços de Ferreira que deixou a sua marca bem vincada nos três golos dos castores. No primeiro insistiu e cruzou da direita para a finalização de Adrián Butzke. No segundo ajeitou a bola para Thomas desferir uma verdadeira bomba para as redes de Dani Figueira. Depois marcou ele próprio o terceiro, numa altura em que o resultado voltava a ficar em aberto, depois do Estoril ter reduzido no início da segunda parte. Além dos lances dos golos, Holsgrove foi, de longe, o melhor em campo, recuperando muitas bolas e fazendo a sua equipa jogar, com uma excelente rotatividade no meio-campo. Com apenas 23 anos, este jovem escocês tem um potencial tremendo.

Momento: escocês matou o jogo

O Estoril tinha reduzido a diferença no marcador para apenas um golo logo a abrir a segunda parte e o jogo estava totalmente aberto. Havia a ideia clara que podia cair para qualquer um dos lados quando, aos 65 minutos, Holsgrove, à entrada da área, fez o terceiro do Paços e acabou com as dúvidas. O pontapé nem lhe saiu muito forte, mas sofreu um desvio e traiu Dani Figueira.

Outros destaques: confira a FICHA DO JOGO e os VÍDEOS DOS GOLOS

Adrián Butzke

Um jogo à medida do espanhol, que é rapidíssimo nas transições ofensivas. Abriu o marcador na Amoreira com um desvio oportuno ao segundo poste, e, depois disso, esteve sempre muito em jogo, transportando a bola para o meio-campo contrário em velocidade. Teve uma nova oportunidade para marcar, mas atirou por cima.

Thomas

Marcou um grande golo, certamente candidato a estar entre os melhores da jornada. Recebeu uma bola de Holsgrove, levantou a cabeça e encheu o pé, fazendo a bola entrar quem nem uma bala junto ao primeiro poste. Tal como Holsgrove, também foi determinante no equilíbrio que o Paços exibiu na zona central do terreno.

Francisco Geraldes

O mais inconformado dos canários. Entrou bem no jogo e, logo a abrir, fez um grande passe a desmarcar Tiago Gouveia. Com passes bem medidos, permitiu à sua equipa acelerar o jogo, com boas mudanças de flanco. Voltou a entrar muito bem na segunda parte e reduziu a diferença no marcador, com um remate de primeira a cruzamento de Tiago Gouveia.