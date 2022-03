A FIGURA: Mboula

Reforço de inverno, Mboula chegou à Linha com um currículo interessante, que inclui estadias no Barcelona e no Mónaco. Este sábado, justificou alguma dessa reputação. Foi titular no lado direito do ataque do Estoril e foi um verdadeiro quebra cabeças para a defesa do Portimonense. Entendeu-se relativamente bem com David Bruno, teve critério na decisão e ainda juntou a isso um golo e uma assistência. Decisivo.

O MOMENTO: Geraldes, estocada final (minuto 47)

O cronómetro estava apenas no segundo minuto da segunda parte quando Francisco Geraldes «acabou com o jogo». O médio subiu à área, enquadrou-se com a baliza e rematou colocadíssimo para o fundo das redes. Estava dada a estocada final no Portimonense, que não mais mostrou argumentos para poder reentrar na partida.

Francisco Geraldes

Uma bela tarde para o médio de 26 anos. Muito disponível para o jogo, Geraldes acrescentou aquilo que acrescenta sempre com bola: critério. Deu fluidez ao jogo da equipa de Bruno Pinheiro e, apesar de ter atuado como segundo médio, não se envergonhou na hora de subir à área contrária: o remate que acabou por ir parar aos pés de Mboula no 1-0 é dele, e fez ele, com muita classe, o 2-0.

André Franco

Mais discreto do que o habitual, mas ainda assim mais uma bela atuação de André Franco. Aos 15 minutos esteve perto do golo da tarde, mas o «chapéu» sobre Samuel Portugal foi à barra. Além disso, demonstrou a capacidade técnica do costume e conseguiu desequilibrar aqui e ali.

Nakajima

É diferenciado, mas isso já não é novidade para ninguém. Nakajima jogou como uma espécie de ‘vagabundo’ no ataque algarvio, muitas vezes com tendência para descair para o lado esquerdo – principalmente na primeira parte, já que na etapa complementar ocupou a zona central. Recebeu sempre entrelinhas e foi por aí que tentou desequilibrar, deixando os colegas em situações favoráveis para criar perigo junto da baliza adversário.

Wellinton

Tal como Nakajima, foi um dos mais inconformados do lado do Portimonense. Na primeira parte jogou como referência atacante e tentou várias vezes o golo. Rematou uma, duas, três vezes, mas este não era o dia de Wellinton. Na segunda parte esteve mais acompanhado, com a presença de Fabrício, mas curiosamente caiu de produção.