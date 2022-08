A FIGURA: GUGA

É o jogador do Rio Ave com mais critério (e qualidade) com a bola nos pés. Aos 27 minutos ameaçou o empate, mas Dani Figueira negou-lhe as intenções. Toma quase sempre as decisões certas e feliz a equipa que, querendo jogar futebol, tem alguém com a qualidade dele.

O MOMENTO: golo de Tiago Gouveia. MINUTO 81

O Rio Ave já estava na frente do marcador e tinha o ascendente do jogo. Numa abordagem defensiva «macia», os vilacondenses permitiram a Francisco Geraldes e desequilibrar a defesa. A bola acabaria por chegar a Tiago Gouveia, que fez o 2-2 final.

OUTROS DESTAQUES:

Rodrigo Martins: depois de dois jogos a sair do banco, estreou-se a titular pelo Estoril e num jogo do principal escalão português. Inaugurou o marcador aos 6 minutos, com uma finalização ao segundo poste. Pouco depois do quarto de hora não andou longe do bis, mas aquele toque na bola ao tentar contornar Jhonatan saiu mal calibrado. Foi um dos elementos mais perigosos da equipa de Nélson Veríssimo na primeira parte, mas caiu de rendimento na etapa complementar.

Tiago Santos: Nélson Veríssimo fez duas alterações ao onze inicial comparativamente com o jogo anterior com o V. Guimarães. Uma foi Rodrigo Martins e a outra foi o lateral de 20 anos, que entrou para o lugar do castigado Gonçalo Esteves e cumpriu o primeiro jogo da carreira na Liga! O primeiro golo é muito dele: disparou pelo corredor direito e tabelou com Arthur para depois entregar a Rodrigo Martins. Defensivamente, esteve muito focado e ganhou a maioria dos duelos. A apontar-lhe só uma perda de bola em zona perigosa no início da segunda parte. Ainda assim, sem consequências.

Costinha: combativo, deu muito dinamismo ao corredor direito dos vila-condenses, com boas chegadas ao último terço e cruzamentos. A abrir a segunda parte apareceu ao segundo poste para cabecear com perigo. O recado ficou dado aí, mas nem assim os estorilistas conseguiram travá-lo quando aos 61 minutos atirou para o golo na sequência de um livre batido por Pedro Amaral.

Joca: cresceu na segunda parte e com isso cresceu também o Rio Ave (pode inverter a ordem). Aquele passe para o 1-2 de Aziz é qualquer coisa. Bela exibição.