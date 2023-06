O Estoril anunciou, nesta quinta-feira, a saída de Ricardo Soares.

O técnico tinha contrato válido por mais uma época, mas o acordo contemplava uma cláusula que permitia uma saída para o estrangeiro.

Ricardo Soares prepara-se para assumir o comando técnico do Beijing Guoan, da China, e por isso deixa agora o Estoril.

O técnico chegou ao Estádio António Coimbra da Mota no final de fevereiro, para substituir Nélson Veríssimo, e conseguiu a permanência no principal escalão.

A confirmar-se a mudança para a China, será a segunda experiência no estrangeiro para Ricardo Soares, que antes de treinar o Estoril tinha estado no Al Ahly, do Egito.