Vasco Seabra espera um jogo dividido entre o Estoril e o Farense. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da décima quinta jornada da Liga, o treinador dos estorilistas sabe que a sua equipa vai passar dificuldades diante do emblema algarvio.

«A nossa equipa tem vindo a crescer a esse nível de perceber que, infelizmente, não conseguimos estar 100% do tempo com a bola, 100% do tempo a procurar fazer golos ao adversário, porque isso não existe, ou não acontece. Por isso, nos momentos em que o adversário tem a bola, temos de saber pressionar e fazer os nossos intentos para que o adversário não chegue à nossa baliza.»

Vasco Seabra não está preocupado com a abertura do mercado de transferências de janeiro e diz mesmo que fica feliz pelos seus jogadores serem associados a outras equipas.

"Esse é um reconhecimento que eles podem ter e essa é a certeza: aquilo que pode vir a acontecer é uma dúvida, nós não o controlamos e eles sabem que nem eu, nem eles, estamos muito preocupados com isso. Fico muito feliz por eles serem associados a muitos clubes.»