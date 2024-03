A FIGURA: Kikas

Kikas não estava a ter fácil nas batalhas com os defesas casapianos e Ronaldo Tavares preparava-se para ser lançado no jogo por Sérgio Vieira. Acreditava-se que para o lugar do camisola 29 do Estrela. Naquele momento, Kikas aproveitou um mau passe para disparar na direção da baliza de Ricardo Batista, fazer o 1-0. Aos 75 minutos bisou a passe de Jabá depois de ele próprio ter forçado Zolotic a errar. Pouco antes de ser substituído, disparou cruzado de fora da área, ficando muito perto do hat-trick.

O MOMENTO: golo de André Luiz. MINUTO 90+1

O golo de Yuki Soma nos minutos finais resgatou a esperança dos Gansos, que se instalaram por breves minutos no meio-campo ofensivo em busca de um ponto que parecia inverosímil. Numa transição rápida, o avançado recém-lançado no jogo finalizou de cabeça para o 3-1 que colocou um ponto final em todas as dúvidas.

OUTROS DESTAQUES

Leo Jabá: Larrazabal não lhe deu espaço no flanco, mas ele não deixou de arranjar forma de fazer a diferença, procurando zonas mais centrais. Tentou duas vezes a sorte na primeira parte, mas foi na segunda que fez mais a diferença. Foi dele a assistência para o 2-0 de Kikas, mas minutos antes já tinha servido Leo Cordeiro para outra soberana ocasião. Conduziu a transição que culminou no 3-1 e fechou o jogo com um último passe precioso que Bucca não conseguiu aproveitar da melhor forma. Que qualidade com a bolas nos pés.

Miguel Lopes: aos 37 anos, tem muita sabedoria acumulada e é por isso que continua a ter um rendimento interessante mesmo numa posição que lhe foi desconhecida ao longo de grande parte da carreira. O sentido posicional permitiu-lhe estar quase sempre no sítio certo. Saiu aos 73 minutos, já fisicamente debilitado.

Nuno Moreira: os melhores desenhos ofensivos dos Gansos na primeira parte passaram por ele. Foi dele o primeiro remate do jogo e viu Miguel Lopes negar-lhe a conclusão de uma boa jogada iniciada por ele instantes antes com uma boa abertura para o corredor direito.

Yuki Soma: lançado nos minutos finais, fez o golo do Casa Pia numa jogada construída por dois jogadores saídos do banco. Já com 3-1, quase bisou, mas Bruno Brígido estava atento. Deu agitação a um ataque dos Gansos quase sempre pouco inspirado.