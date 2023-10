Momento: André Luiz entra e marca

Minuto 74 ainda com o marcador por estrear. André Luiz salta do banco para render Léo Jabá e corre de imediato para a área para marcar o golo solitário que vale três preciosos pontos para o Estrela. Canto da esquerda, com Ronald Pereira a cabecear forte junto ao primeiro poste para grande defesa de Luiz Junior. Na recarga, lá estava André Luiz, acabado de entrar, para marcar também de cabeça.

Figura: Ronald Pereira contra tudo e contra todos

Este jovem brasileiro é um poço de energia. Num jogo em que o Estrela sentiu muitas dificuldades para chegar ao último terço, o avançado esteve em particular evidência, levando a equipa para a frente e deixando a sua marca bem vincada no lance capital deste jogo ao fazer o primeiro remate, com uma tremenda cabeçada para defesa de Luiz Junior, no lance que acabou por resultar no golo de André Luiz. Depois ainda teve uma oportunidade soberana para matar o jogo, numa transição rápida, mas acertou em cheio no poste.

Outros destaques: confira a FICHA DO JOGO

Puma Rodríguez

Grande primeira parte do extremo uruguaio a levar o Famalicão para a frente com persistentes arrancadas sobre a esquerda, a deixar Hevertton com a cabeça em água, com destaque para um cruzamento que permitiu a Chiquinho cabecear ao postem naquela que foi a melhor oportunidade dos visitantes. Com rápidas combinações com Francisco Moura, o uruguaio foi abrindo caminho sobre o corredor no melhor período dos visitantes, até à expulsão de Riccieli. Depois caiu, como toda a equipa, limitando-se a ajudar a defender na segunda parte.

Riccieli

Erro crasso do capitão do Famalicão que deixou a sua equipa muito condicionada cedo no jogo. Numa transição rápida do Estrela, conduzida por Léo Jabá, o central do Famalicão fez uma verdadeira placagem ao jogador do Estrela, fazendo uma obstrução, mas sem tentar chegar a bola. Carlos Macedo, em cima do lance, não teve dúvidas em mostrar o vermelho direto. José Pedro Gomes tentou reequilibrar a sua equipa com a entrada de Justin, mas, com dez, o Famalicão não voltou a ser o mesmo.