O Estrela da Amadora arrancou este domingo uma difícil vitória sobre um Famalicão que ficou reduzido a dez ainda na primeira parte e deu um salto até à primeira metade da classificação. A equipa de Sérgio Vieira, que na ronda anterior tinha batido o Casa Pia, soma, assim, pela primeira vez esta época, duas vitórias consecutivas graças a um golo de raiva de André Luiz que saltou do banco para desbloquear o marcador.

Duas equipas com filosofias de futebol bem distintas. Sérgio Vieira procurou repetir a receita que permitiu vencer o Casa Pia, na ronda anterior, com um futebol rápido e direto, num forte contraste com a forma de jogar da equipa de João Pedro Sousa. O Famalicão preferia partir de trás, de forma consistente, de pé para pé, explorando, preferencialmente, a ala esquerda para atacar.

O Estrela procurou surpreender o adversário com uma entrada forte no jogo, mas o Famalicão susteve as primeiras investidas do adversário, deixou o jogo serenar e começou a explorar o flanco esquerdo, onde Francisco Moura e Puma Rodríguez davam muito trabalho a Hevertton, sem braços, nem pernas para travar os dois adversários.

Foi, aliás, da esquerda, que surgiu a primeira oportunidade flagrante do jogo, aos vinte minutos, com Puma Rodríguez a romper mais uma vez pela esquerda, criando condições para Moura cruzar com peso e medida para a cabeçada de Chiquinho ao ferro. Um sério aviso ao Estrela que atuava com um bloco cada vez mais subido, procurando forçar a entrada na área de Luiz Junior. Os visitantes, com um jogo mais consistentes, voltaram a criar perigo, com Henrique Araújo na área, mas o Estrela respondeu de pronto, com Mansur a descer pela esquerda e a cruzar largo. Luiz Junior ainda afastou a bola com uma palmada, mas Kikas rematou a rasar o poste.

O jogo estava, assim, entretido, quando, numa transição rápida do Estrela, pelo corredor direito, Léo Jabá foi derrubado por Riccieli. Carlos Macedo não hesitou e tirou de imediato o vermelho do bolso e expulsou o central, deixando o Famalicão reduzido a dez. Um lance que motivou o Estrela que nos minutos seguintes carregou sobre a área de um Famalicão que procurava um novo equilíbrio, até José Pedro Sousa abdicar de Gustavo Sá para recompor o eixo defensivo com Justin.

O Famalicão conseguiu equilibrar a contenda até ao intervalo, numa altura em que a chuva, que caía desde o início do jogo, começava a dar tréguas na Reboleira. O intervalo chegou a voar, ainda com o marcador por estrear, mas com o Famalicão reduzido a dez.

Estrela muda quase tudo e pressiona até marcar

Uma vantagem que Sérgio Vieira procurou explorar de imediato, logo a abrir a segunda parte, com três alterações de uma assentada, mudando de 3x4x3 para 4x3x3 com as entradas de Jean Felipe. Léo Cordeiro e João Reis. Um jogo completamente diferente, para já com a chuva que caiu ao longo da primeira parte, a dar tréguas, depois com um Estrela transfigurado de 3x4x3 para 4x3x3.

A equipa da casa procurou envolver o adversário, cada vez mais recuado no terreno, a defender com oito e a deixar apenas Henrique Araújo mais adiantado. A pressão do Estrela, com um forte apoio das bancadas, foi crescendo e Léo Cordeiro teve uma primeira oportunidade para abrir o marcador. Aliás, uma dupla oportunidade, com dois remates consecutivos no interior da área. Luiz Junior defendeu o primeiro, enquanto Justin defendeu o segundo mesmo sobre a linha fatal.

A pressão do Estrela era cada vez mais intensa perante um Famalicão cada vez mais desgastado e o golo acabou por chegar, ao minuto 74, na marcação de um canto da esquerda, com Ronald Pereira a rematar de cabeça junto ao primeiro poste, para mais uma grande defesa de Luiz Junior, mas André Luiz, que tinha acabado de entrar, marcou na recarga, também de cabeça. O impaciente José Gomes quase veio abaixo.

José Pedro Gomes voltou a mexer na equipa, procurando reentrar no jogo, mas o Estrela, com mais um jogador em campo e já em vantagem no marcador, continuou a controlar o jogo e até podia ter aumentado a vantagem, com natural destaque para a bomba de Ronald Pereira que explodiu no poste de Luiz Junior.

O Estrela consegue, assim, somar, pela primeira vez esta época, duas vitórias consecutivas na Liga e dá mais um salto na classificação, ficando agora a apenas um ponto do adversário desta noite.