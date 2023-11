Escrever sobre um 0-0, dizem, quase nunca é fácil.

Felizmente, a cabeça de André Luís salvou-nos dessa aventura, e deu ao Moreirense mais três pontos neste início de campeonato, e neste regresso ao principal escalão do futebol português.

A vítima foi outro recém-promovido à Liga, no caso o Estrela da Amadora, que também não tem feito propriamente um mau campeonato.

Na Reboleira, é preciso dizê-lo, o jogo não foi propriamente um hino ao futebol. Que não se interprete mal, Estrela e Moreirense subiram ao relvado com a clara intenção de disputar o encontro, e isso, muitas vezes, já é digno de notícia por cá.

Muita transpiração, pouca inspiração

Ainda assim, o quanto houve de transpiração, faltou inspiração. Muito jogo a meio-campo, mas pouca acutilância ofensiva.

No lado do Estrela, faltou sobretudo chegar com outra presença ao ataque, numa partida em que Kikas, por exemplo, foi estando sempre demasiado sozinho no ataque, onde era a principal referência.

Na formação minhota, o meio-campo que tem encantado neste início de temporada também não esteve ao nível que já demonstrou noutros fins de semana. Alanzinho esteve menos ligado do que o habitual, Ofori não esteve tão assertivo, e só Gonçalo Franco manteve o nível que vem apresentando.

A disputa a meio-campo, no entanto, foi boa, mas faltou o principal: a astúcia no ataque.

O Estrela até foi obrigando Kewin a mais trabalho, embora sem forçar muito a atenção do guarda-redes do Moreirense, que fez uma exibição segura. Mas foi do Moreirense a melhor oportunidade do encontro, quando Kodisang, à entrada para os últimos 20 minutos, falhou perante Dida.

E perante um nó tão bem atado, só mesmo um momento de grande inspiração podia desatá-lo.

André Luís, um cabeceamento que faz jus ao campeonato cónego

Bem dito, bem feito.

Em cima do minuto 90, André Luís teve mais cabeça do que toda a gente e desbloqueou o nulo que ameaçava perdurar até ao apito final. Um grande golo que faz jus ao campeonato que o Moreirense está a fazer, agora, sem qualquer dúvida, a sensação – aos quadradinhos – da Liga.

Parecendo que não, são já 20 pontos em 11 jornadas, três vitórias consecutivas e o quinto lugar da tabela classificativa, à condição. Sensação, lá está.