O Sporting foi à Reboleira bater o Estrela da Amadora por 2-1, numa partida da 27.ª jornada da Liga.



Os leões começaram a perder por culpa de um erro tremendo de Franco Israel que saiu em falso e permitu que Bucca fizesse o 1-0. No entanto, o conjunto verde e branco respondeu pouco depois e igualou a contenda por Paulinho.



Ainda antes do intervalo o Sporting consumou a reviravolta com um golo de Nuno Santos. Assim, a equipa de Amorim recuperou a liderança da Liga perdida horas antes para o Benfica, que esta sexta-feira, derrotou o Desp. Chaves na Luz.



Na próxima jornada há dérbi entre leões e águias, lembre-se.