Estrela da Amadora e Vizela empataram 1-1 no Estádio José Gomes, num jogo muito disputado. A equipa da casa adiantou-se cedo no marcador, mas depois sentiu tremendas dificuldades em suster a reação dos visitantes que chegaram ao empate no início da segunda parte e ameaçaram a reviravolta, com destaque para uma bomba de Bruno Wilson ao poste. Sérgio Vieira, já com um plantel muito fustigado, além do empate, perdeu novos jogadores neste duelo.

A constituição do onze do Estrela voltou, com certeza, a ser uma dor de cabeça para Sérgio Vieira, que voltou a contar com Bruno Brígido na baliza, mas perdeu, ainda entre muitos lesionados, o central Kiolonda Gaspar, ao serviço de Angola na CAN2023, e também o influente Léo Jabá, o mais recente «cliente» do departamento médico da equipa da Reboleira. Um Vizela também em fase de reestruturação, agora sob o comando do espanhol Ruben de la Barrera que, depois da estreia frente ao Moreirense (0-0), fez esta tarde o segundo jogo na Liga.

Entraram melhor os visitantes, com um bloco bem subido, a procurar colocar dificuldades ao Estrela, com um jogo rápido, ao primeiro toque, no ataque à profundidade. O Estrela organizou-se, primeiro, em termos defensivos, procurando encaixar na fórmula «atrevida» do adversário, mas depois foi alargando o jogo, paulatinamente, até à frente de ataque, acabando por chegar ao golo, logo aos 7 minutos, já depois de ter beneficiado dos primeiros pontapés de canto do jogo.

Investida de Gustavo Henrique pela direita, cruzamento para a área, com Jean Felipe a cortar com o peito e a deixar a bola junto ao primeiro poste, onde surgiu André Luiz, com o pé esquerdo, a antecipar-se a Buntic. Grande festa nas bancadas com adeptos ávidos de vitórias, uma vez que o Estrela só venceu por três vezes em casa.

O Vizela procurou reagir de pronto, enquanto o Estrela passava para modo de «controlo», rodando a bola a toda a largura do terreno, procurando uma precipitação do adversário para voltar a marcar. O Vizela, por seu lado, acelerou o jogo e esteve muito perto de empatar, já perto do intervalo, com destaque para um remate de Lebendenko ao poste depois de uma assistência de Diogo Nascimento. Nesta altura, os adeptos do Estrela comemoravam cada corte que a equipa fazia, num grande ambiente que se vivia na Reboleira com as bancadas muito bem compostas este sábado.

O Estrela chegava ao intervalo em vantagem diante de um Vizela que, a meio da primeira parte, perdeu Jardel que, depois de apresentar queixas físicas, foi rendido por Matheus Pereira que viria a ser decisivo neste jogo.

Estrela recua, Vizela empata

O Vizela conseguiu transportar o ascendente que impôs no final da primeira parte para a segunda e voltou a entrar forte, diante de um Estrela transformado, agora ainda mais adaptado para as transições rápidas, com Ronaldo Tavares a render André Luiz, o autor do golo inaugural. Sérgio Vieira lançou ainda Ronald Pereira para a contenda, acentuando a aposta nas transições, mas era o Vizela que tinha a bola e, aos poucos, foi-se instalando no meio-campo do Estrela.

Uma pressão a toda a linha que acabou por ditar o empate, num lance de insistência de Matheus Pereira, que ganhou uma bola sobre a esquerda e, na raça, levou a bola até à linha de fundo e cruzou tenso. A defesa do Estrela ainda afastou a bola para a entrada da área, onde surgiu Samu a rematar, de primeira, para as redes de Bruno Brígido. Estava feito o empate.

O Estrela manteve a mesma toada, agora a apostar de forma cada vez evidente nos pontapés longos, apostando tudo na velocidade de Ronald Pereira, Ronaldo Tavares e Kikas, mas foi o Vizela que esteve sempre mais perto da reviravolta, com destaque para uma bomba de Bruno Wilson que embateu com estrondo no poste.

Na ponta final, o jogo ficou definitivamente partido, a partir do momento em que Rúben de la Barrera prescindiu dos laterais, para arriscar tudo nos instantes finais. O Vizela chegou mesmo a comemorar novo golo, marcado por Essende a passe de Matheus Pereira, mas o avançado estvaa adiantado e não valeu. O Estrela também teve uma oportunidade flagrante, com Ronaldo Tavares, destacando na área, a tentar oferecer o golo a Kikas, mas Buntic conseguiu intercetar a bola, já com as bancadas da Reboleira todas de pé.

Até ao último instante, o jogo podia ter caído para um dos lados, mas o empate sobreviveu, o segundo consecutivo para o Ruben de la Barrera, o novo treinador do Vizela.

O Estrela, já com o plantel muito depauperado, terá perdido ainda neste jogo André Luiz, que não regressou do intervalo, mas também Jean Felipe que saiu com um problema muscular, além de Shinga que, depois de ter estado a receber assistência, terminou o jogo com a cabeça ligada. Sérgio Vieira tem de ir à bruxa.