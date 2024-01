Fechar a primeira volta com uma vitória e com 20 pontos. Esse é o objetivo do Estrela da Amadora na visita a Barcelos, de acordo com Sérgio Vieira.

«Sentimos que nos faltam pontos de outros confrontos que já tivemos, mas as circunstâncias também têm sido adversas. Acabar a primeira volta com 20 pontos será muito positivo. Caso contrário entraremos na segunda volta à procura de mais e melhor», disse o técnico, em conferência de imprensa.

O treinador dos «tricolores» assegura que não pensa na tabela classificativa e que ainda é cedo para fazer contas.

«Não vamos pensar na tabela. O mais importante é desfrutar do jogo, sermos rigorosos e ambiciosos. Com esse espírito poderemos pôr em prática as nossas regras e chegar ao nosso principal objetivo, os três pontos. Se não for possível, que tenhamos profissionalismo e integridade, mas obviamente que queremos sair com tudo», defendeu.



Sérgio Vieira voltou a lamentar as várias lesões que têm afetado o plantel e revelou que o clube está a trabalhar para elevar a sua qualidade e equivaler-se aos restantes emblemas da Liga. A terminar, o treinador do Estrela da Amadora deixou uma palavra de solidariedade aos jornalistas do grupo Global Media, dona de JN, O Jogo, TSF, DN, entre outros títulos, que têm salários em atraso.

«Temos de lutar sempre juntos pelos intervenientes no espetáculo. Juntos conseguimos desenvolver projetos e espero que se encontre uma solução para que todos possam ser felizes no desenvolvimento da sua profissão», desejou.

O Gil Vicente-Estrela da Amadora joga-se este domingo, às 15h30, no estádio Cidade de Barcelos.