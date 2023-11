Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, em declarações à Sport TV, depois da derrota frente ao Sporting (3-2), no Estádio de Alvalade, no jogo referente à 10.ª jornada da Liga:

«Foi um jogo de emoções muito fortes, para os dois lados, para os adeptos. Isso é que é importante no futebol. Para isso é que nós trabalhamos, jogámos quando tínhamos que jogar. Não viemos aqui para defender. Infelizmente não conseguimos mais ainda, mas algumas circunstâncias do jogo condicionaram.»

«Nós, tal como o Sporting, tínhamos seis ou sete jogadores indisponíveis. A nossa estratégia foi tentar jogar um jogo completo, defender muito bem, organizados. E no momento que tivemos bola, conseguimos fazer. Fomos uma equipa que tentou jogar o jogo no seu todo»

«Levo coisas positivas deste jogo, a coragem dos meus jogadores, levo aspetos a melhorar, do ponto de vista defensivo. Levo acima de tudo coisas muito boas. Temos que preparar já o próximo jogo. Amadurecer e não ficar a pensar o que se passou neste jogo.»