O futebolista do Estrela da Amadora, Ronald, deu a camisola de jogo a um apanha-bolas do Estádio Cidade de Barcelos, após o empate ante o Gil Vicente (1-1) deste domingo, da 17.ª jornada da I Liga, depois de ter pontapeado uma bola contra ele no decorrer do encontro.

Já na segunda parte, Ronald colocou uma bola para fora do terreno de jogo e atingiu o apanha-bolas em questão, tendo depois travado uma troca de palavras com um jogador do Gil Vicente devido ao gesto.

Poucos minutos depois, quando foi substituído, Ronald saiu na direção do apanha-bolas e deu-lhe um abraço, em jeito de pedido de desculpas e prometendo-lhe a camisola no final do jogo. E assim aconteceu, num momento digno de registo após o apito final.