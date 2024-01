FIGURA: Regis (Estrela da Amadora)

Excelente a entrada de Regis no encontro. Os galos sentiram dificuldades em parar o poderio físico do avançado maliano. Depois de deixar um primeiro aviso, com um remate frontal que deixou as mãos de Andrew a arder, marcou o golo, de livre, que valeu um preciso ponto ao Estrela da Amadora. Regis entrou com tudo na partida.

MOMENTO DO JOGO: Penálti revertido pelo VAR

Kikas caiu na área ao minuto 84 e, de pronto, o árbitro do encontro assinalou grande penalidade. Contudo, rapidamente o banco gilista começou a dizer que não existia qualquer falta. Depois de consultar o vídeo-árbitro, o lance foi revertido e Kikas levou cartão amarelo por simulação.

OUTROS DESTAQUES

Gabriel Pereira (Gil Vicente): O defesa central, muito cobiçado por outros clubes, continua de preda e cal em Barcelos e mostra porque desperta tanto interesse. Marcou o golo do Gil Vicente, depois de saltar mais alto do que toda a gente, e esteve imperial a defender, muito bem acompanhado por Rúben Fernandes.

Kikas (Estrela da Amadora): Sempre uma seta apontada à baliza barcelense. Ficou perto do golo já na segunda metade, obrigando Andrew a fazer uma grande defesa, e atrapalhou o guardião brasileiro no lance do golo estrelista.