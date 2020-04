A SAD do Desportivo das Aves admitiu esta terça-feira agir judicialmente contra os autores de alegados telefonemas entre membros da administração do último classificado da Liga que circulam nas redes sociais e das quais se demarcou.

«Esta SAD lamenta e repudia veementemente o conteúdo e a veracidade de infundadas afirmações contidas na gravação. Na verdade, as mesmas são falsas, demarcando-se completamente esta SAD do seu conteúdo, reservando ainda o direito de em sede própria agir judicialmente contra os autores desta cabala, na defesa do bom nome desta instituição e em particular do seu presidente, enquanto visado naquela gravação», lê-se num comunicado emitido pelo emblema do concelho de Santo Tirso.

Desde domingo circulam na rede social Facebook dois supostos telefonemas de Estrela Costa, antiga diretora-executiva da SAD, com um advogado e o administrador Wei Zhao, que nunca se escuta, nos quais são abordadas alegadas vendas de resultados, mas também sobre a passagem do ex-treinador Augusto Inácio pelo clube ou intenção do empresário chinês em vender parte das ações.

«A alegada autora de tais afirmações, Estrela Costa, já não faz parte dos quadros desta SAD desde março, a qual foi demitida por divergências na gestão e condução dos interesses desta instituição», esclarece a nota sobre a situação profissional da antiga dirigente, que, nas tais conversas, alude a Armando Silva, presidente do clube, e a «Nick», apelido pelo qual é conhecido Wei Zhao.

O diferendo entre membros da sociedade avense representa o último episódio de uma série de contrariedades desportivas e financeiras vividas pelos nortenhos desde agosto, quase três semanas depois de terem falhado a regularização salarial de atletas e jogadores referente ao período entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020.

A SAD liderada por Wei Zhao justificou as dívidas com a paralisação da atividade económica na China, motivada pela pandemia de covid-19, mas o processo foi encaminhado da Liga Portuguesa de Futebol Profissional para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a 03 de abril.

Os salários dos dois primeiros meses do ano começaram a ser liquidados cinco dias depois, mas o guarda-redes francês Quentin Beunardeau e o avançado brasileiro Welinton Júnior optaram por rescindir os vínculos com o clube, que pode perder dois a cinco pontos, face aos 13 somados em 24 jornadas, nove abaixo da zona de salvação.

O plantel comandado por Nuno Manta Santos está de férias até 27 de abril, numa decisão acordada há duas semanas entre o plantel e a administração da SAD, antecipando uma possível retoma da Liga e mudanças no calendário da próxima época.