Momento do jogo: Golo Kikas, 24m

Ninguém dava nada pelo lance. Muito tempo na decisão de Régis, colocou a bola em Nanu e de primeira, cruzou para a área. A frente da baliza adversária encontrava-se repleta de defesas, mas Kikas não se amedrontou e cabeceou para o fundo da baliza. O golo dá os três pontos ao Estrela e a possibilidade de jogar na Liga em 2024/25.

Figura do jogo: Kikas, a salvação da manutenção

A equipa precisava e ele apareceu! À frente da baliza foi um matador e fez o golo do Estrela e do jogo. A vontade que entregou no relvado permitiu à equipa estar mais tranquila, sabendo que até em papéis defensivos o português ajudava. O golo aos 24 minutos permite à equipa manter-se na primeira divisão. No momento da substituição recebeu uma ovação do público.

Outros destaques:

Fujimoto

Um dos jogadores do Gil Vicente que mais deu ao jogo. Na primeira parte as situações de perigo tiveram mão (neste caso, o pé!) do japonês. A equipa poderia ter sido mais feliz se os colegas de equipa tivessem aproveitado melhor.

Kialonda Gaspar

Centralão! Não há melhor palavra para descrever o número quatro dos tricolores. Travou várias investidas do adversário e até mostrou os seus dotes de driblador, quando deixou Fujimoto estendido no relvado com uma finta. Dos jogadores mais importantes na equipa de Sérgio Vieira.

Léo Cordeiro

Importante no setor ofensivo do Estrela, criando várias oportunidades de perigo, mas no momento da finalização pecou e não soube aproveitar o que lhe foi oferecido. Poderia ter dado mais à equipa e evitado algum nervosismo.

Léo Jabá

Herói do público na segunda parte. Deu tudo pela camisola dos tricolores, rasgou várias vezes pela direita, mas não encontrou colegas na área para finalizar corretamente. Ganhou tempo e cantos numa altura em que a equipa precisava.