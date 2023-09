O Estrela da Amadora e o Vizela foram multados por causa do comportamento dos adeptos do FC Porto e do Benfica, respetivamente.

No caso do jogo na Reboleira, o Estrela foi multado em 408 euros por causa de uma tarja exibida pelos adeptos portistas: «Foi exibida uma tarja com medidas superiores a 1m por 1m na bancada nascente superior, setor B6 onde se encontravam afetos os adeptos do FC Porto e fora da ZCEAP com a seguinte indicação: 1 - "Super Dragões”.»

Já sobre a partida no Minho, o Vizela foi multado igualmente em 408 euros por engenhos pirotécnicos arremessados pelos adeptos do Benfica.

«Os engenhos pirotécnicos indicados no capítulo respectivo, foram despoletados por adeptos da equipa do SL Benfica, identificados devido ao sector da bancada ser exclusivamente ocupado por estes e também porque foram identificados através das camisolas e cachecóis que usavam relacionados com o clube e dos cânticos/incentivos de apoio à equipa referida. de referenciar também que os artefactos pirotécnicos despoletados não atingiram qualquer agente desportivo nem fizeram interromper o jogo», lê-se, no mapa de castigos do Conselho de Disciplina.

Refira-se ainda que o FC Porto foi multado entre outras coisas, em 714 euros devido a cânticos entoados pelos adeptos azuis e brancos contra o Benfica.