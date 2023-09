O FC Porto prosseguiu, esta quinta-feira, a preparação para o jogo contra o Gil Vicente, da sexta jornada da Liga.



Sérgio Conceição não pôde contar com cinco jogadores que estão entregues ao departamento médico. Marcano, Zaidu, Namaso, Veron e Evanilson fizeram apenas tratamento, segundo informam os dragões no site oficial.



Os portistas têm novo apronto agendado para as 10h30 desta sexta-feira, no Olival. Hora e meia depois, Sérgio Conceição vai fazer a antevisão ao encontro frente ao Gil, agendado para as 20h30, do próximo sábado.