O Farense venceu o Estrela da Amadora por 3-0, esta segunda-feira, no Estádio José Gomes, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa.

Golos de Bruno Duarte, Belloumi e Marco Matias, respetivamente aos 44, 47 e 79 minutos, decidiram o jogo a favor da equipa treinada por José Mota.

Na classificação, o Farense chega aos 34 pontos e sobe ao 10.º lugar, tendo praticamente assegurada a manutenção na I Liga. Uma certeza é que já nunca desce diretamente e só poderá cair, no pior cenário, para o 16.º lugar, de play-off. O Estrela, treinado por Sérgio Vieira, mantém-se no 15.º lugar, com 29 pontos, um de vantagem para o lugar de play-off, ocupado pelo Portimonense, que tem 28 pontos.