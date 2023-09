Na antevisão à deslocação ao terreno do Estrela da Amadora, Artur Jorge reconheceu que não quer que o Sporting de Braga conceda «tantas oportunidades ao adversário».

O técnico minhoto admitiu que ter sofrido golos em todos os jogos da Liga é um «problema», mas lembrou que a equipa também «marcou em todos os jogos».

«Somos uma equipa que procura estar a maior parte do tempo próxima da baliza adversária e, com isso, pode haver alguns momentos em que estamos mais expostos. Mas não é característica nossa ter a equipa recuada no último terço, com toda a gente a defender atrás da linha da bola, não é esse o nosso padrão», afirmou.

Na última jornada, os arsenalistas venceram o Boavista por 4-1 e o golo dos axadrezados nasceu de um erro de Niakaté, que já tinha feito um autogolo na receção ao Nápoles. Artur Jorge considerou que o defesa central francês, embora tenha «algumas falhas», é hoje um «jogador melhor e mais completo» do que quando chegou a Braga.

«O lado emocional é bastante importante, é um dos aspetos que considero muito para o sucesso, porque, com jogadores emocionalmente estáveis e fortes, seremos mais capazes de pôr em prática a qualidade individual técnico-tática que existe no plantel», sublinhou.

Artur Jorge deixou ainda elogios para o Estrela da Amadora, uma equipa que se tem «batido bastante bem» e disse esperar «um jogo equilibrado» na Reboleira.

«Temos em consideração todo o seu potencial e joga em casa, tem uma forma de jogar que já vem do ano anterior, é uma equipa que sabemos que nos vai trazer problemas, mas o nosso foco e preocupação é podermos dar continuidade ao bom resultado e boa exibição na última jornada para que possa ter sido um passo em frente e de crescimento», frisou.

O técnico do Sp. Braga também abordou a situação de Zalazar, médio que esteve em destaque diante do Boavista. «Está gradualmente a ganhar espaço. Quando chegou tínhamos fortes expectativas sobre ele porque sabíamos da sua qualidade.»

Apesar de reconhecer que tem «jogadores com muitos minutos de jogo», Artur Jorge destacou que prefere ter uma «base sólida» e não prometeu rodar a equipa.

O Sp. Braga visita o Estrela da Amadora, esta quinta-feira (20h15), num jogo da sétima jornada da Liga que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol!