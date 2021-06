Haris Seferovic foi uma das grandes figuras da Suíça frente à França, contribuindo com dois golos para o apuramento helvético para os quartos de final do Euro 2020. O avançado do Benfica já marcou por três vezes na competição.



Em Itália, a sua carreira tem sido seguida pelo olhar atento de Renato Buso, que treinou a equipa Primavera da Fiorentina entre 2009 e 2011. O técnico recorda um miúdo que chegou ao clube italiano com 18 anos e um grande potencial.



«Ele tinha muita disciplina de trabalho e um incrível desejo de ter sucesso, mas quando chegou era apenas um miúdo. Tímido, introvertido, falava pouco. Ele tem feito um grande percurso e vi desde o primeiro momento que ele tinha um grande desejo de se afirmar», começou por dizer.



Renato Buso salienta que, aos 29 anos, Seferovic já provou o seu valor: «Acompanhei sempre a sua carreira e ele melhorou muito o jogo de cabeça. Ontem tivemos a prova disso. Mas ele não pode ser considerado uma revelação, porque joga muito bem há anos no Benfica e a nível internacional», concluiu o treinador.