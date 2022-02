A FIGURA: Evanilson

Decidiu o jogo ao apontar o único golo da noite em Moreira de Cónegos. A prestação foi de luta e na oportunidade que dispôs encostou sob pressão para o fundo das redes. Foi o 14.º golo da temporada para o brasileiro, tendo o condão de decidir e de valer os três pontos para os azuis e brancos num terreno em que tradicionalmente vinham a sentir dificuldades.

O MOMENTO: golo do FC Porto (40’)

Desbloqueou o jogo. Já se sabia que jogar em Moreira de Cónegos não é simples, os dragões estavam por cima, mas não arranjavam forma de abanar as redes. A fuga de Taremi pela esquerda foi preponderante, dando depois a Evanilson o golo. No coração da área, ainda que apertado, o atacante atirou a contar.

NEGATIVO: Grujic e Steven Vitória

O médio azul e branco entrou para dar consistência ao meio campo e render Uribe, que já estava amarelado. Viu amarelo logo no minuto seguinte e no espaço de oito minutos foi expulso. Steven Vitória também não teve cabeça fria e, pouco depois, viu dois amarelos em segundos, um pela falta e outro por protestos, acabando também ele expulso. Duas expulsões desnecessárias.



OUTROS DESTAQUES

Taremi

Não foi egoísta. Fabricou o golo azul e branco, mas deu-o a Evanilson. Impondo a sua capacidade física o iraniano fugiu pela esquerda a Artur Jorge e tocou para o lado nas medidas certas. Jogo de luta, muitas vezes incaracterístico sem grande margem de manobra.

Yan Matheus

Dos mais irreverentes do Moreirense, tendo capacidade para progredir com a bola colada aos pés, como no lance em que foi assinalado castigo máximo, ainda que invertido depois pelo VAR.

Vitinha

Preponderante, essencialmente na primeira parte, a ser uma das principais armas do FC Porto para serpentear por entre a muralha defensiva do Moreirense. Construiu vários lances individuais que abalaram a estrutura do Moreirense.

André Luís

Uma bola com estrondo à trave de de Diogo Costa e mais uma série de lances de perigo, a cotar-se como o elemento mais perigoso da equipa montada por Ricardo Sá Pinto. O livre direto à barra foi superiormente cobrado, não entrou por centímetros.