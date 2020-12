Emanuel Ferro, treinador-adjunto do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate com o Famalicão (2-2):

«Fo um jogo em que tivemos domínio e controlo na grande maioria do tempo. As coisas foram surgindo naturalmente. (...) Na segunda parte esse controlo manteve-se e a espaços permitimos uma ou outra iniciativa do Famalicão, mas nada que não estivesse controlado.

Foi um jogo caracterizado por termos jogado com menos um jogador e de forma fortuita, de bola parada, acabámos por empatar o jogo.»

[Imagens do golo anulado a Coates. Já viu?]

«O fundamental é pensar que, olhando para o jogo, fizemos o necessário, e a sobrar, para ganhar este jogo. O resto são coisas que acontecem no jogo. Temos a consciência de que fizemos um bom jogo contra uma equipa boa. Fizemos o suficiente para conseguir ganhar o jogo.»