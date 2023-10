João Pedro Sousa considerou que a pausa competitiva «não foi positiva» para o Famalicão, referindo-se ao facto de o jogo com a Camacha, da Taça de Portugal, ter sido adiado em virtude da impossibilidade de aterragem na Madeira.



Os famalicenses não competem, diga-se, há 20 dias, facto que o treinador fez questão de sublinhar na antevisão ao jogo contra o Estrela, equipa que o tem «impressionado».



«Para nós a pausa não foi positiva. Foram demasiados dias sem competir e, nesta fase, precisamos muito de competir. Estamos a falar de um plantel que tem 10 semanas de trabalho e que precisa de treinar e de jogar. Temos de melhorar, embora já estejamos a fazer coisas bem», referiu, disse, na antevisão ao encontro com os «tricolores».



João Pedro Sousa vincou que «o treino não substituiu a competição» e assumiu esperar «um jogo de elevado grau de dificuldade» na Reboleira.

«O Estrela da Amadora é a equipa que mais me tem impressionado. Não tem como prioridade a estética, mas apresenta um padrão de jogo com qualidade. É uma equipa com muita intensidade e agressividade competitiva muito forte, o que é muito bom para quem veio da II Liga», realçou, a propósito da formação treinada por Sérgio Vieira.

O Famalicão defronta o Estrela da Amadora, às 18h00 deste domingo, no Estádio José Gomes.