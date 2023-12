O Famalicão recebe o FC Porto este sábado, a partir das 18h00, em jogo da 12.ª jornada da Liga.

Depois da derrota em Barcelona, a equipa de Sérgio Conceição teve pouco tempo para recuperar e, além dos lesionados Wendell, Marcano e Gabriel Veron, também João Mário e Francisco Conceição estão em dúvida para este jogo, pelo que o técnico portista deverá lançar Jorge Sánchez no lado direito da defesa.

Na antevisão à partida, Conceição garantiu que Mehdi Taremi será titular.

Já do lado famalicense, Enea Mihaj está lesionado e Otávio, expulso no jogo da Taça de Portugal na Luz, é baixa confirmada. Justin de Haas vai entrar para o eixo central da defesa e Gustavo Sá vai começar de início no meio-campo, adiantou João Pedro Sousa.

O FC Porto é terceiro classificado, com 25 pontos, a três de Benfica e Sporting, que entram em campo no domingo e segunda-feira, respetivamente. Já o Famalicão, ocupa o sétimo lugar do campeonato, com 16 pontos.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.