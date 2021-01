O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, assumiu nesta quarta-feira que defrontar o FC Porto nesta altura em que os famalicenses atravessam um mau momento está longe de ser o cenário ideal.

«É um adversário complicadíssimo. Nesta fase olharmos para o calendário e perceber que vamos receber o FC Porto era o que não queríamos, mas estamos convencidos de que vamos dar uma boa resposta e lutar pela vitória», disse na antevisão à partida, citado pela Lusa.

Ainda assim, o técnico da equipa revelação da época passada acredita que já se vai vendo a evolução da equipa e que ter consciência de que a equipa não está bem é o primeiro passo para ultrapassar a fase negativa.

«O primeiro passo para ganharmos é assumir a nossa situação. Queremos jogar melhor, pontuar mais e ganhar mais vezes. Mas isso infelizmente não tem acontecido. Os últimos sinais são positivos e queremos continuar a crescer, sermos mais competitivos e ficarmos mais perto de ganhar», acrescentou.

O treinador da equipa famalicense sabe o que esperar do FC Porto e tem a estratégia montada, preferindo não fazer comparações com o jogo da época passada, após a retoma do campeonato, e no qual o Famalicão venceu os dragões em casa.

«São coisas diferentes. O FC Porto está diferente, nós estamos diferentes. Mas a toada não deve mudar. O FC Porto vai obrigar-nos a correr muito. É uma equipa que obriga os adversários a desequilíbrios e não queremos isso. Quando tivermos as nossas chances temos de desequilibrar o FC Porto e se não marcarmos vamos perder o jogo», aponta.

Recorde-se que o Famalicão, está no 15.º lugar, com 11 pontos, enquanto o FC Porto é o segundo classificado, com 28.