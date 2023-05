A FIGURA: Youssouf

Cerebral no setor intermediário, o médio francês destacou-se pela clarividência que teve. Equilibrou a equipa montada por João Pedro Sousa e esteve sempre sereno com o esférico, distribuindo jogo com critério e qualidade. Ganhou vários duelos e foi raro vê-lo perder o esférico ou não ter uma saída limpa.



O MOMENTO: segunda bola ao ferro do Famalicão (66’)

Lance bem trabalhado pelos famalicenses, com processos simples e poucos toques na bola. Sanca – que foi expulso – movimentou-se bem pelo corredor direito colocando-se em posição de cruzar. O cruzamento tenso teve o desvio de Pablo para o poste, sem que Buntic pudesse evitar o remate.

OUTROS DESTAQUES

Osmajic

O poder de explosão do atacante do Vizela foi a principal, e quase única, dos vizelenses para tentar procurar a baliza adversário. O montenegrino tentou, fez por ser opção e lutou pelas bolas longas que lhe eram despejadas.

Ivo Rodrigues

A jogar a dez, o atacante não teve uma tarde fácil perante a apatia geral. Tentou criar desequilíbrios, fazendo por romper pela defesa do Vizela, mas sem sucesso. Não conseguiu fazer a diferença.

Zohi

Aposta de Tulipa no decorrer da segunda parte, o atacante entrou bem no jogo e ajudou o Vizela na parte final. Cabeceou com perigo já nos descontos, ficando perto do golo.