O Farense está preparado para visitar um Sp. Braga que quererá deixar rapidamente para trás os últimos desaires, diz José Mota. «Sabemos que dentro daquelas cabeças só passa o próximo jogo», disse o treinador dos algarvios na antevisão da partida de domingo, a contar para a 22ª jornada da Liga.

O Sp. Braga, que perdeu com o Qarabag para a Liga Europa, dias depois da pesada derrota frente ao Sporting para Liga, quer que o próximo jogo «se aproxime o mais rápido possível para conseguir uma vitória», diz Mota: «Só com vitorias é que se consegue harmonia, confiança, agregar todas as pessoas. Claro que o Sp. Braga pretende exatamente esse objetivo.»

José Mota deixou de resto grandes elogios ao próximo rival: «Estamos a falar de um clube com grande tradição no futebol português, que venceu a Taça da Liga há 15 dias, com excelentes jogadores, muitos deles internacionais AA por Portugal e por outros países. Todos nós reconhecemos esse valor ao Sp. Braga.»

Mas lembra que o Farense venceu o duelo da primeira volta e quer conquistar pontos de novo. «Sabemos que já os vencemos aqui no São Luis, com um grande jogo do Farense, uma excelente vitória», diz: «Se trabalharmos seriamente, se respeitarmos o adversário, se estivermos num dia bom onde haja confiança, onde possamos estar determinados e concentrados, claro que o objetivo é não só fazermos um bom jogo mas conseguirmos um bom resultado. Um bom resultado é termos pontos, o nosso objetivo é esse.»