O Deportivo da Corunha festejou no domingo a subida à segunda divisão espanhola, quatro anos depois da descida à terceira, mas, afinal, podem nem subir.

Esta segunda-feira, horas depois da festa, o clube galego emitiu um comunicado a dar conta de que a autarquia tem dificultado a utilização do Estádio Riazor e, por isso, a subida está em risco.

Na nota, o Deportivo diz que solicita o prolongamento do contrato para a utilização do Riazor há mais de três anos, «um acordo fundamental para garantir o futuro do clube na categoria prata do futebol espanhol».

«A liga precisa de um certificado de utilização e usufruto do estádio que deverá ser emitido pela Câmara Municipal para a época 2024/25. Além disso, a indisponibilidade da utilização do estádio a longo prazo põe o clube numa situação de precariedade e incerteza», lê-se.

O Depor lembra ainda esta falta de acordo é também prejudicial a nível financeiro e que há duas épocas que o município não colabora comercialmente com o clube «para promover o turismo na cidade da Corunha».

«Vários municípios espanhóis com equipas da primeira e segunda divisões de Espanha apoiam financeiramente os clubes das respetivas cidades, devido aos benefícios económicos da presença dos clubes no futebol profissional, e têm acordos de utilização gratuita dos estádios, com prazo médio de 40/50 anos», refere o comunicado.

O Depor diz mesmo que já aceitou as condições impostas pela autarquia para continuar a utilizar o Riazor, inclusivamente o pagamento de uma renda «que nunca antes aconteceu na história do clube», e que apesar de o município já ter comunicado várias vezes que está de acordo com os termos, «continua a não assinar, sem motivo aparente».

A terminar, o Deportivo afirma que o clube precisa de uma estrutura sólida «para enfrentar os grandes desafios», e que para isso é «necessária a colaboração de todas as instituições, incluindo a Câmara Municipal».