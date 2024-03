José Mota, treinador do Farense, afirmou que este sábado frente ao Rio Ave não quer a equipa a pensar no passado, mas sim a tentar «rapidamente conseguir uma vitória».

«Não vale a pena falarmos muito daquilo que passou, das derrotas que temos, dos jogos sem ganhar – isso é uma realidade e estamos conscientes dessas dificuldades -, mas, como responsáveis que somos, temos de tentar rapidamente conseguir uma vitória», destacou esta sexta-feira, em antevisão à partida da 26.ª jornada da I Liga.

O Farense não vence há sete jogos, a última vitória foi a 20 de janeiro frente ao Casa Pia (3-1), e tem quatro derrotas seguidas. Na reta final do campeonato, José Mota disse que «a luta pelos pontos é tremenda» e que a equipa precisa de «níveis de concentração elevados».

«É um jogo de grande responsabilidade para nós, importante, mas não decide nada, muito pelo contrário. Vamos fazer tudo para vencer, para nos dar tranquilidade, não só a nós, mas também aos nossos adeptos. Antevejo um jogo de grande dificuldade, com uma equipa com grande experiência e que, neste momento, está mais homogénea e com mais qualidade ao nível do jogo. Mas, », explicou.

O treinador português lembrou também que o adversário «se reforçou imenso no mercado de inverno, com bons jogadores», sendo uma «equipa que também procura dar a volta aos resultados menos bons».

Por fim, José Mota pediu a presença dos adeptos no Estádio de São Luís para este jogo importante: «Queremos uma casa cheia e esse é um apelo que faço aos nossos sócios, adeptos e simpatizantes, para que venham ajudar a ultrapassar este adversário difícil. Sabemos que o apoio deles no São Luís é fundamental. Venham, estejam presentes e incentivem os jogadores».

O Farense, 12.º classificado do campeonato, com 26 pontos, recebe este sábado, às 18h, o Rio Ave, 14.º, com 24.