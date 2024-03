Declarações de José Mota, treinador do Farense, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota (2-1) frente ao Vizela:

«Falhámos, pelo menos, em dois momentos decisivos. Aquele remate que origina o primeiro golo, para além de ser um grande golo, há muita facilidade para percorrer 20 ou 30 metros; depois, uma desatenção completa para um lance que estávamos alertados. Quando falha a concentração em alguns momentos acaba por se ceder. Penso que estávamos a controlar o jogo, tivemos preocupação em não perder a bola em zonas desprotegidas, conseguimos o golo, se calhar com um pouco de sorte podíamos ter feito o segundo pelo Belloumi.

Na segunda parte entrámos com mais tranquilidade, com mais bola, a criar mais perigo do que o Vizela, e aconteceram os dois lances de desconcentração. Sabíamos que ia ser um jogo extremamente difícil, não só pelo lugar que o Vizela ocupa, mas porque tem bons jogadores. Conseguimos retirar ímpeto aos adeptos e aos jogadores, mas depois do golo tiveram forças para o segundo. O resultado acaba sempre por ser justo quando se marcam dois golos, mas penso que o Farense merecia claramente mais do que a derrota. Tínhamos de ser mais rigorosos e não ter falhas de concentração».