José Mota, treinador do Farense, em declarações na flash interview à Sport TV 1, após a derrota na receção ao Benfica, por 3-1, na 30.ª jornada da Liga:

«[Como disse na antevisão, o Benfica queria dar uma resposta] É apanágio das equipas grandes, de grandes jogadores, como o caso do Benfica. Querem rapidamente retificar um mau resultado e retificar um mau resultado é no próximo jogo demonstrar toda a sua qualidade. Entrámos receosos perante um Benfica experiente, a trocar muito bem a bola, com boa posse, soube gerir. Facilitámos pela falta de argumentos a pressionar, tivemos dificuldades a marcar os médios e os alas do Benfica. Numa transição, aconteceu o primeiro golo, uma bola perdida no meio-campo, Di María e companhia acabam por fazer o golo. Estávamos prevenidos para isso, mas acontece. Equilibrámos, conseguimos o golo e tivemos algumas situações, o Benfica também. O jogo estava muito dividido, as duas equipas com posses de bola, a tentar chegar perto da baliza e depois surgiu uma jogada em que o Benfica chegou com facilidade ao 2-1 e soube gerir a posse de bola.

Sabíamos que teríamos uma tarefa complicada no segundo tempo, o Benfica retirou-nos o ímpeto que tínhamos planeado, sermos mais agressivos e jogarmos no último terço, para que o Benfica se desorganizasse, mas aí vem a experiência e qualidade dos seus jogadores que souberam esperar pelo momento de fazer o 3-1. Complicámos o jogo ao Benfica, mas não foi suficiente, porque o Benfica esteve muito bem, sobretudo pela experiência que demonstrou neste jogo.»

«[Farense criou dificuldades aos grandes] Os jogadores têm trabalhado muito bem para fazermos um campeonato tranquilo, é um clube com boa estrutura, que gosta do clube e adeptos que gostam muito do Farense. Faro vive muito o futebol e tudo isso faz com que percebamos que o Farense tem argumentos para se manter no futebol português muitos anos. É uma tarefa difícil, temos de ser humildades e reconhecer as nossas limitações. Estamos a meio da tabela, faltam quatro jogos, queremos subir alguns lugares.

«[O que fazer para conseguir manutenção?] Concentração e respeito pelos adversários, todos eles muito fortes. Nesta fase é difícil conseguir pontos, o ponto está demasiado caro e as equipas equilibradas. A concentração será determinante nestas jornadas. Temos quatro jogos com adversários com as mesmas ambições e temos de ser mais fortes para conseguir vitórias e a tranquilidade que desejamos.»