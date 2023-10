Declarações do futebolista do Portimonense, Alemão, à SportTV, após a derrota por 1-0 ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo da 8.ª jornada da I Liga:

«Jogar aqui é muito difícil, principalmente nos primeiros 15 minutos, eles vêm com uma pressão muito forte. Infelizmente sofremos golo, mas dar o mérito ao grupo do Portimonense, não faltou entrega da nossa parte.»

«Acho que faltou um pouco mais sair rápido no contra-ataque, viemos com essa ideia, defender forte e às vezes sair em contra-ataque para tentar a finalização. Aconteceu algumas vezes, mas não faltou entrega. É muito difícil jogar aqui, poucas equipas vão pontuar aqui. Procurámos até ao final, como já disse. Com um homem a mais, tentámos pressionar, mas infelizmente não saiu o golo.»

«Entrámos com o pé esquerdo, duas derrotas fortes, mas unimos o grupo no balneário e estamos a dar a volta por cima e a tentar melhorar jogo a jogo.»