Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota por quatro bolas a zero na receção ao FC Porto:

«O Porto entrou muito forte, condicionou o Vizela e nós para equilibrar o jogo tínhamos de ser muito fortes. Defensivamente cometemos alguns erros que foram fatais para o Porto passar para a frente e ficou mais difícil. Não foi aquilo que nós pretendíamos, o Porto ganhou e ganhou muito bem. Tentámos sempre entrar no jogo, não fugindo à nossa ideia. Na segunda parte ajustámos alguns comportamentos, mas o Porto foi muito forte e marcou logo no início da segunda parte e não conseguimos entrar no jogo. Temos de ficar tristes, o FC Porto foi muito forte».

[Vizela podia ter feito mais?] «O Vizela nunca desistiu de entrar no jogo. As oportunidades que tivemos, no final da segunda parte, e quando o Schettine foi expulso, se conseguíssemos marcar seria diferente. Olhando para o resultado, 0-4, é uma resultado pesado, mas nunca deixámos de ser o Vizela. O Porto teve uma abordagem muito séria ao jogo e foi mais forte do que nós».

[Mérito do FC Porto ou demérito do Vizela?] «Foi mérito do Porto. Entrámos em campo a tentar pressionar o Porto e a tentar procurar os espaços que estavam identificados e que fomos treinando. Só que o FC Porto foi forte na profundidade e não conseguimos anular esse jogo. A perder cedo por dois zero ficou muito complicado».

«O nosso objetivo era discutir o jogo, fazer um bom jogo, acreditámos muito que isso era possível. São três pontos, nada mais. Agora é ver o que podemos fazer melhor para a próxima vez estarmos mais preparados. Temos de olhar para a frente, queríamos muito ganhar, não conseguimos e olhamos para a frente. Temos já um jogo quinta-feira para a Taça com um adversário diferente, que nos causou muitas dificuldades no campeonato, para dar uma imagem diferente».

[Equipa em dívida com os adeptos, que continuaram a apoiar com o 0-4 e ainda não venceram em casa?] Estes adeptos são fantásticos, acho que já mereciam uma vitória aqui. O futebol é mesmo assim, espero que sejamos capazes de alcançar essa vitória no próximo jogo».

[Expulsão de Schettine] «Ainda não vi o lance, mas do que falei com o Schettine, e isso posso assegurar, não foi por maldade. Tentou jogar a bola, ao esticar a perna deu com os pitons. São as regras de agora. O movimento levou à expulsão, mas os jogadores do Vizela são leais e não foi por maldade».