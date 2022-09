André Horta, jogador do Sp. Braga em declarações na zona de entrevistas rápidas da Spor TV, após a derrota do Sp. Braga com o FC Porto, no Estádio do Dragão.

«Sabíamos que o FC Porto nos ia pressionar muito. Era um jogo que tinham de ganhar, tentámos ao máximo dividir o jogo. Sofremos um golo e logo o segundo a seguir, o que deitou a estratégia por terra. Tentámos reagir e estou muito orgulhoso desta equipa. Tenho a certeza que se jogarmos sempre como na segunda parte, vamos andar sempre lá por cima a lutar contra estas equipas. Temos de ser mais matreiros neste tipo de jogos, fazer uma falta, parar um ataque. Gosto de ver o Diogo [Costa] perder tempo contra nós, é sinal que já temos essa força. Não é uma crítica, foi o que foi. O adversário hoje foi mais forte, o resultado é exagerado, mas eles foram melhores do que nós em determinados momentos do jogo.

A nossa identidade é lutar até ao fim, foi o que fizemos hoje. Temos de correr mais do que o adversário e tenho algumas dúvidas que tenhamos feito isso hoje na primeira parte. Eles foram mais agressivos, na segunda tentámos igualar tudo isso e fomos superiores. Acho que não estou a dizer nenhuma asneira. A nossa segunda parte é a nossa identidade.»