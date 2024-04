O FC Porto venceu esta tarde o Casa Pia, por 2-1, em Rio Maior, em jogo da 30.ª jornada da Liga.

Galeno abriu o marcador para os dragões, aos 31m, mas ainda antes do intervalo Nuno Moreira empatou para os da casa.

Já na segunda parte, Nico González, com um golaço, resgatou o triunfo para os azuis e brancos.

Com este resultado, o FC Porto volta aos triunfos na Liga (após três jornadas sem vencer), e apanha o Sp. Braga, no 3.º lugar, com 62 pontos. O Casa Pia é 9.º classificado, com 32 pontos.