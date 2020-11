O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou quinze dias de suspensão a Sérgio Conceição, por causa da expulsão já depois do apito final do P. Ferreira-FC Porto.

«És uma vergonha, és um mentiroso», disse o técnico portista ao árbitro, Nuno Almeida, de acordo com o mapa de castigos.

Para além da suspensão, Sérgio Conceição paga ainda 10.200 euros de multa.

O Conselho de Disciplina instaurou ainda processos disciplinares a Dembelé, adjunto de Sérgio Conceição, e a Luís Gonçalves, diretor portista.

Pepa, treinador do Paços de Ferreira, foi suspenso por oito dias, na sequência da expulsão no decorrer do encontro. O mapa de castigos faz referência, também aqui, à expressão «és uma vergonha», entre outras palavras ofensivas.

O técnico pacense paga ainda 2.040 euros de multa.

Samuel Correia, adjunto de Pepa, foi suspenso seis dias, e paga ainda uma multa de 1.530 euros.

