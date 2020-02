O futebolista mexicano Jesús Corona tem sido um dos jogadores em destaque na equipa do FC Porto nas últimas semanas, acentuando-se pela capacidade de polivalência em assumir funções de lateral-direito e extremo na equipa de Sérgio Conceição. O duelo que se adivinha exigente em Guimarães, este domingo, pode voltar a mostrar alguma variação na posição do jogador de 27 anos, mas o técnico dos portistas recusou antecipar a estratégia, aliada à posição que o jogador vai desempenhar no D. Afonso Henriques.

«Faz parte da estratégia para o jogo», afirmou Conceição, este sábado, no Olival, em conferência de imprensa de antevisão à deslocação ao Minho.

O treinador do atual segundo classificado da Liga, que encurtou de sete para quatro os pontos de distância para o líder Benfica, após a vitória do último sábado no clássico, não quis alongar-se ao ser questionado, minutos antes, pela intervenção do vídeo-árbitro no futebol português. Frisando que continua «a ser um defensor do VAR», Conceição lembrou um aspeto importante neste. «É uma ferramenta, tem uma pessoa a analisar as imagens e tudo depende dessa capacidade humana para decidir e interpretar. Não quero entrar por aí. Quero focar no jogo de amanhã [domingo]», rematou.

O V. Guimarães-FC Porto, relativo à 21.ª jornada da Liga, joga-se a partir das 17h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

LEIA MAIS: todas as notícias do FC Porto