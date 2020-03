*por Rui Pedro Paiva



Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do estádio de São Miguel, após o triunfo por 2-0 frente ao Santa Clara, em jogo da 23.ª jornada da Liga:



«Foi uma vitória difícil, num campo também difícil, mas merecida. Naquilo que foi a determinação, a entrada dos jogadores. Parabéns, tiveram uma atitude fantástica neste jogo. Volto a dizer, jogámos contra um adversário com valia. Não se pode resumir a vitória com felicidade. Foi muito mais que isso. Foi uma vitória justa da nossa parte, onde tivemos mais que uma ocasião para fazer golo. Penso que seria exagerado para aquilo que o Santa Clara fez, que também teve dois momentos de bola parada. Naquilo que é a chamada bola corrida, não houve oportunidades do Santa Clara.»



«Foi um jogo competitivo, muito competitivo como vocês viram. Por vezes não tão espetacular, mas que hoje era preciso meter essa boa mentalidade na partida. Penso que sobre a justiça da nossa vitória não há nada a dizer. Procurámos ganhar todos os jogos, não andámos à procura de dar respostas a ninguém. As respostas são a nós mesmos, àquilo que é o nosso trabalho direto. Agora vamos ter uma chamada folha limpa depois de mês e meio, dois meses, que foram infernais em termos da quantidade de jogos. Estou a falar agora nisso, não falei antes porque nunca utilizei isso como desculpa de uma ou outra exibição menos conseguida.»