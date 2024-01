A PSP revelou em comunicado que apreendeu uma arma de fogo, droga, dinheiro, três automóveis e mais de uma centena de bilhetes no âmbito da investigação que levou à detenção de 12 pessoas, entre elas o líder da claque Super Dragões, Fernando Madureira.

A Operação Pretoriano, assim foi batizada, foi desencadeada na sequência dos incidentes na Assembleia Geral do FC Porto de 13 de novembro e «determinou uma ação conjugada no sentido de devolver às instituições e aos cidadãos a sua liberdade de decisão», diz a PSP.

Entre os 12 detidos há 11 homens e uma mulher, que vão ser presentes amanhã em tribunal para «primeiro interrogatório judicial de arguido detido».

A lista de apreensões inclui equipamentos eletrónicos «e demais documentos de interesse para a investigação», bem como droga, «nomeadamente cocaína e haxixe», três automóveis, uma arma de fogo, «vários milhares de euros», artefactos pirotécnicos e «mais de uma centena de ingressos para eventos desportivos».

A Procuradoria Geral do Porto já tinha confirmado as diligências, informando que estavam em causa os crimes de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, coação agravada, ameaça agravada, instigação pública à prática de um crime, arremesso de objeto ou de produtos líquidos e atentado à liberdade de informação.