O FC Porto informou que os bilhetes para o clássico no Estádio da Luz, diante do Benfica, vão estar à venda a partir das 10h00 desta quinta-feira.

Numa nota publicada no site oficial, os dragões comunicam ainda que os ingressos apenas podem ser adquiridos por «detentores de Bilhete de Época» e têm um custo de 31 euros.

«Cada pessoa poderá adquirir dois bilhetes mediante a apresentação de dois cartões de sócio com Bilhete de Época», informa também o comunicado portista. O líder do campeonato acrescenta também que, «atendendo às exigências do clube visitado», os adeptos terão de se identificar.

«Todos os ingressos terão de ser personalizados com o nome, sendo obrigatória - tanto no ato da venda como no acesso ao Estádio da Luz - a apresentação do Cartão de Cidadão do adepto que tencione assistir ao jogo», lê-se.

O FC Porto visita o Benfica no sábado, a partir das 18h00, numa altura em que vários cenários estão em aberto: os dragões podem chegar à Luz campeões, mediante o que aconteça já na 32.ª jornada, poderão confirmar o título na casa do rival ou, então, adiar as contas para a 34.ª e derradeira ronda da Liga.