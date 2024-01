O FC Porto goleou esta noite o Moreirense, por 5-0, no Estádio do Dragão, em jogo da 18.ª jornada da Liga.

Wendell abriu o marcador logo aos 8m, mas foi a última meia-hora de jogo que acabou por sentenciar a vitória mais robusta da época.

Evanilson fez o 2-0 aos 60m, seguiu-se uma arrancada de Galeno para o terceiro, aos 69m, antes do bis de Wendell (72m) e da estreia a marcar de Varela (83m).

Com esta goleada o FC Porto, no 3.º lugar, mantém-se a cinco pontos do líder Sporting e a quatro do Benfica.