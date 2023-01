O FC Porto realizou nesta segunda-feira o primeiro treino de 2023, iniciando a preparação para o duelo com o Casa Pia, agendado para o próximo sábado (20h30), no Estádio do Jamor.

Pepe foi a grande novidade no relvado. O defesa-central, como previsto, parou três semanas devido a uma fratura no cúbito do braço esquerdo.

Agora, trocou as sessões de tratamento por treino integrado condicionado, a par dos restantes companheiros de equipa, podendo regressar ao leque de opções de Sérgio Conceição.

Francisco Meixedo (tratamento), Zaidu (treino condicionado) e Evanilson (tratamento) são os restantes nomes no boletim clínico azul e branco.

Nas redes sociais, o FC Porto partilhou o festejo efusivo de Otávio depois de marcar um golo numa peladinha, demonstrando que cada treino é para viver com intensidade máxima, como Sérgio Conceição defende.