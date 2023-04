Stephen Eustáquio e Toni Martínez são as novidades no onze do FC Porto, para a receção ao Santa Clara, em jogo da 28.ª jornada da Liga.

Grujic e Taremi, titulares no Clássico com o Benfica, ficam de fora por castigo.

CONSTITUIÇÃO OFICIAL DAS EQUIPAS:

FC PORTO: Diogo Costa; Manafá, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe e Eustáquio; Pepê, Otávio e Galeno; Toni Martínez

SANTA CLARA: Gabriel Batista; Sagna, Ygor Nogueira, Boateng e MT; Costinha, Bruno Jordão e Adriano; Ricardinho, Matheus Babi e Allano