A Polícia de Segurança Pública deteve 48 adeptos do Vitória de Guimarães que entraram em confronto com simpatizantes do FC Porto antes do jogo entre as duas equipas, a contar para a 34.ª e última jornada da Liga.

Foram identificados como «casuals» do Vitória, que viajaram em viaturas particulares para a zona da Campanhã, e daí seguiram a pé para o Estádio do Dragão.

A menos de um quilómetro do recinto, na Rua São Roque da Lameira, entraram em confronto com adeptos do FC Porto.

Seguiam com balaclavas e também tinha cintos na sua posse.

Acabaram detidos pela Polícia de Segurança Pública e levados para o Quartel da Bela Vista.