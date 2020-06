Quarta-feira, dia 3 de junho: o dia que marca o regresso da Liga, quase três meses depois do último jogo.

A tão ansiada retoma arranca às 19h00, com a visita do Gil Vicente à casa do Portimonense.

Às 21h15, o prato forte do dia: o líder FC Porto desloca-se ao terreno do Famalicão, uma das sensações do campeonato português até ao momento.

Como sempre, pode acompanhar os jogos AO MINUTO no Maisfutebol.

Será também dia marcado por conferências de imprensa: o treinador do Benfica, Bruno Lage, faz a antevisão ao jogo com o Tondela às 18h00, ao passo que o homólogo do Sporting, Rúben Amorim, falará à imprensa meia-hora antes, às 17h30.

Mais cedo, ao 12h15, fará a antevisão ao jogo com o Vitória de Setúbal. Julio Velázquez, técnico dos sadinos, fala pouco depois, às 12h30.

Nota ainda para a conferência de imprensa da Polícia de Segurança Pública sobre o reinício da Liga, às 10h00.

Na Bundesliga, Werder Bremen e Eintracht Frankfurt entram em campo às 19h30, em jogo atrasado da 24.ª jornada.